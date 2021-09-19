Жена шоумена, ведущего популярных проектов "Холостяк" и "Україна має талант" Григория Решетника, показала семейное фото в компании певицы Златы Огневич

Кристина Решетник - мама троих детей, которая успевает вести свой микроблог в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

В прошлом году у супругов Решетник появился на свет третий сын, Александр. Именно его счастливая семья показала на новом фото в Инстаграм.

На фото Кристина, Григорий и Александр позировали вместе, а с ними была и известная певица Злата Огневич. Как известно, последняя стала героиней нового сезона шоу "Холостячка", ведущим которого стал Решетник. 17 сентября прошел премьерный выпуск проекта.

"Наконец вся страна дождалась 🌹

Мне кажется, что меня за последние 3 месяца спросили тысячу раз: «Когда, когда, когдааа будет наконец «Холостячка» в эфире? Когда Гриша уже появится на экранах телевизоров в 19:00 со словами: «Это - самое романтичное шоу, которого ждала вся страна?!» 😀😃

Так вот этот момент настал! 🌹🍾", - написала Кристина.

Публикация собрала более 7000 лайков и много комментариев. Пользователи сети отметили, что Огневич очаровала самого младшего на фото.

"Только посмотрите, как Сашуня смотрит на Златочку! Настоящий мужчинка! ❤️😍", "Злата непревзойденная !!! 🌺🌺🌺 Ведущий - как всегда, позитивчик !!! 😘😘😘", "Малому нравится женщина 😂👏".

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