Украинский ведущий шоу «Україна має талант», «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник рассказал, какого быть отцом троих детей

Как пишет Politeka.net, у 37-летнего Решетника трое сыновей. Его семья является образцовой в украинском шоу-бизнесе. В Инстаграм телеведущий опубликовал забавный снимок всего своего семейства, заговорив о здоровье.

«Началась осень и активная школьная пора - теперь у нас уже два школьника и один малыш, который ждет их весь день. Ни для кого не секрет, что во время тесного общения дети обмениваются не только знаниями и навыками, но и бактериями. Поэтому надо всегда заботиться об иммунитете ребенка и его здоровье. А трое детей - это радость и переживания, помноженные на три», - поделился своими переживаниями многодетный отец.

По его словам, загруженность на съемках не всегда позволяет ему выделять много времени на решение данных вопросов, поэтому они с женой всегда советуются с несколькими врачами, прежде чем начинать лечить своих детей. Кроме этого, большое внимание звездная семья уделяет профилактике.

Напомним, что Григорий Решетник впечатлил образцовым отцовством: «Все успевает».

Как сообщала Politeka, Решетник перед стартом "Холостячки" удивил украинцев: "Ой что будет...".

Также Politeka писала, что Решетник показал, какие яркие моменты «Холостячки» остались за кадром.