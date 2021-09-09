Відомий український ведучий Григорій Решетник показав, як проводить час з молодшим сином

Останнім часом Решетник зайнятий у багатьох проектах. Він веде такі популярні шоу, як: "Холостяк", "Холостячка", а тепер ще й новий сезон "Україна має талант". Однак, незважаючи на великий обсяг роботи шоумен не забуває приділяти час і своїй родині. Разом з дружиною Христиною він виховує трьох синів. Решетник намагається регулярно займатися ними і проводити разом час.

Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram ведучий показав, як проводить день зі своїм молодшим сином Олександром, якому в листопаді виповниться тільки рік.

На фото батько з сином на руках прогулюється по вулиці. При цьому Решетник зворушливо цілує дитину.

"Коли з молодшим чекаємо старших", - підписав фото ведучий.

Популярні новини зараз

Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."

В Україні зміняться правила перерахунку пенсій: деталі нового закону

Землетрус струснув Україну: У ДСНС повідомили деталі і що відомо про постраждалих

Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська показала тіло в маленькому купальнику і розчарувала: "Немає такої страви Жульєн!"

Посилення карантину, до чого готуватися з 13 вересня: «Україна перейде в...»
Показати ще

Його шанувальники не змогли пройти повз такого поста.

"Красиві, просто красені", "ви чудовий батько", "Ось класний батько все встигає молодець ось це дійсно хороша сім'я", "Два красені", - пишуть люди.

Нагадаємо, дружина ведучого "Україна має талант" Решетника звернулася до українців, виблискуючи білосніжною посмішкою.

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Україна має талант" Решетника показала, як справляється з трьома синами.

Також Politeka писала, що ведучий "Україна має талант" і "Холостяка" Решетник показав, як розважається з колегами на зйомках.