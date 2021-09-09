Відомий український ведучий Григорій Решетник показав, як проводить час з молодшим сином

Останнім часом Решетник зайнятий у багатьох проектах. Він веде такі популярні шоу, як: "Холостяк", "Холостячка", а тепер ще й новий сезон "Україна має талант". Однак, незважаючи на великий обсяг роботи шоумен не забуває приділяти час і своїй родині. Разом з дружиною Христиною він виховує трьох синів. Решетник намагається регулярно займатися ними і проводити разом час.

Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram ведучий показав, як проводить день зі своїм молодшим сином Олександром, якому в листопаді виповниться тільки рік.

На фото батько з сином на руках прогулюється по вулиці. При цьому Решетник зворушливо цілує дитину.

"Коли з молодшим чекаємо старших", - підписав фото ведучий.

Його шанувальники не змогли пройти повз такого поста.

"Красиві, просто красені", "ви чудовий батько", "Ось класний батько все встигає молодець ось це дійсно хороша сім'я", "Два красені", - пишуть люди.

Нагадаємо, дружина ведучого "Україна має талант" Решетника звернулася до українців, виблискуючи білосніжною посмішкою.

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Україна має талант" Решетника показала, як справляється з трьома синами.

Також Politeka писала, що ведучий "Україна має талант" і "Холостяка" Решетник показав, як розважається з колегами на зйомках.