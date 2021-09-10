Вже зовсім скоро відбудеться прем'єра шоу "Холостячка", тому в мережі показали нові кадри зі знімального майданчика

Зовсім скоро стартує другий сезон шоу» Холостячка", який сама головна героїня дуже чекає і всіляко тримає інтригу про те, чи вдалося їй зустріти своє кохання. Поки що про учасників проекту відомо не багато. Творці шоу розсекретили лише деяких, щоб здивувати фанатів до прем'єри.

Бажаючи підігріти інтерес до шоу перед виходом, творці також представили короткий ролик з екскурсією зі знімального майданчика, де працювала ціла команда.

"#Холостячка. Екскурсія знімальним майданчиком першої вечірки. Ми знаємо, ви чекали цього відео-побачити, що відбувається за лаштунками найромантичнішого реаліті країни "Холостячка"» - йдеться в описі.

Зараз також відомо, що серед претендентів на любов головної героїні кілька вельми цікавих кандидатів, а сама Злата встигла розповісти, якого чоловіка їй хотілося б зустріти – з почуттям гумору, надійного, начитаного і поважаючого своїх батьків.

Нагадаємо, Злата Огневич популярна українська співачка. Артистка прославилася завдяки своїй участі на міжнародному конкурсі Євробачення, де вона посіла 3 місце. Нещодавно стало відомо, що співачка стала головною героїнею другого сезону популярного шоу "Холостячка". У мережі йде активне обговорення проекту і його нових учасників.

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