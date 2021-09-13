Популярний український ведучий "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник показав, як проходять зйомки проєкту

Какпередает Politeka.net, Григорій Решетник є зіркою телеканалу "СТБ". За його спиною робота в безлічі проєктів, проте найбільше він запам'ятався по роботі в шоу "Холостяк" і "Холостячка". Григорій активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Григорій Решетник поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він показує, як проходять зйомки проекту "Холостячка", де головною героїнею буде Злата Огневич. Перший сезон з Ксенією Мішиною викликав фурор, тому в мережі активно обговорюють прем'єру другого сезону.

"Залишитися 4-е дні до старту "Холостячки"! Ой що буде, ой що буде

Якщо не можеш дочекатися-став 🖤", - підписав фото телеведучий.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Гриша, чекаю не дочекаюся", " чекаємо! Швидше б"," буде вогонь"," Григорій, вмієш за інтригувати, але дуже чекаю, і вірю, що буде","Та що там може бути, все як завжди одне і теж, тільки особистості різні), ну поживемо побачимо".

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