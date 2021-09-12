Супруга ведущего шоу "Україна має талант" и "Холостяк" Григория Решетника Кристина, показала, как обычно проходит ее утро с детьми

Супруга знаменитого телеведущего привыкла показывать в Инстаграм свои будни с детьми и мужем. В этот раз пара хотела отдохнуть вечером и провести время с друзьями, однако на утро Кристину и Григория ждал «сюрприз».

Высказаться о родительских буднях по этому поводу решила сама Кристина:

«Всем доброе утро, знаете, вчера был очень-очень классный день с нашими друзьями. Было так хорошо, что мы даже ничего не выкладывали в Инстаграм. А это и значит, что день был и правда очень-очень хороший.

Ох, сейчас покажу, что мы там делали вчера. И вот конечно же мы хотели сегодня поспать подольше, но кое-то вот в семь утра пришел к нам. И уже никакого сна, вот бы кто-то так каждый день в школу кто-то вставал» - поделилась эмоциями супруга телеведущего.

Ранее 31-летняя жена Решетника показала, какой праздник живота они себе устроили в жарких странах, куда рванули отдохнуть.

"Breakfast time 🍳🧇🥞 Особенно люблю, когда на выходных мы никуда утром не торопимся и можем вместе собираться за одним столом ❤️ Дети свой день всегда начинают с каши, затем - блины, сырники или панкейк. А мы с Гришей обожаем омлеты, яйца-пашот - 🥚 в любом варианте приготовления 🍳 Авокадо, тост и лосось - идеальный мое утро выглядит именно так) А как вы завтракаете и любите есть утром?", - поделилась Кристина.

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