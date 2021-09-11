Жена известного украинского телеведущего, звезды «Холостяка», «Холостячки» и «Україна має талант» Григория Решетника рассказала о проблемах с младшим сыном

Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник опубликовала в Инстграм семейное фото, на котором со звездным мужем стояла в коридоре возле лифта. Решетник держал коляску с младшим сыном, а Кристина делала снимок в зеркале.

«Хуххх, победа – какой-то «сложный» у нас 7 зуб и он сегодня появился наконец-то. Каждый зуб для родителей - это большой праздник», - посетовала и, одновременно, порадовалась женщина.

В комментариях многодетную мать поддержали отзывами. Поклонники тоже стали делиться своим опытом.

«Такой хорошенький. Самый красивый», «Мы на 2 дня младше, но ждём только 5й) шустрые вы какие)», «Ооо, поздравляю! Понимаю как никто», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Решетник сегодня является одним из самых востребованных телеведущих в Украине. Кроме этого, он примерный семьянин. Поклонники просто обожают его семью.

Напомним, что Кристина Решетник после возвращения на родину удивила признанием: "Теперь готовы".

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