Дружина шоумена, ведучого популярних проектів "Холостяк" і "Україна має талант" Григорія Решетника звернулася до українців

Дружина популярного ведучого, Христина, працювала на телебаченні, де і познайомилася з чоловіком, повідомляє Politeka.net.

Пара вже понад 10 років разом і виховує трьох синів - Івана і Дмитра, і молодшого, який з'явився на світ у 2020-му, Олександра.

Зараз Христина поєднує домашні клопоти з веденням сторінки в Instagram.

У новому пості красуня звернулася до українців. На знімку вона була відображена в куртці, і окулярах від сонця. Христина позувала на лавочці, широко посміхаючись.

"Цікаво 🤓

Ви любите Instagram за хороші фото, або за інфу, що подається під ними?

1️⃣ читаємо мої пости

або

2️ ⃣ просто милуємося фото?",- поцікавилася дружина Решетника.

За дві години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"І фото і тексти і сторіз ❤", "Читаю", "Читаю деякі тексти, в тому числі і Ваші 💛", "1 і 2 😁 приємно бачити щасливу дружину, маму і сім'ю і читати пост 🤗", "спочатку звертаю увагу на фото, потім досліджую Інфо😁", "милуюся фото і читаю Опис під ними❤️", " це світ корисної інформації!!!!) ", "І читаємо і милуємося Вашими чудовими фото😍 🔥", - написали користувачі Мережі.

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