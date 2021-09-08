Дружина шоумена, ведучого популярних проектів "Холостяк" і "Україна має талант" Григорія Решетника звернулася до українців
Дружина популярного ведучого, Христина, працювала на телебаченні, де і познайомилася з чоловіком, повідомляє Politeka.net.
Пара вже понад 10 років разом і виховує трьох синів - Івана і Дмитра, і молодшого, який з'явився на світ у 2020-му, Олександра.
Зараз Христина поєднує домашні клопоти з веденням сторінки в Instagram.
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У новому пості красуня звернулася до українців. На знімку вона була відображена в куртці, і окулярах від сонця. Христина позувала на лавочці, широко посміхаючись.
"Цікаво 🤓
Ви любите Instagram за хороші фото, або за інфу, що подається під ними?
1️⃣ читаємо мої пости
або
2️ ⃣ просто милуємося фото?",- поцікавилася дружина Решетника.
За дві години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.
"І фото і тексти і сторіз ❤", "Читаю", "Читаю деякі тексти, в тому числі і Ваші 💛", "1 і 2 😁 приємно бачити щасливу дружину, маму і сім'ю і читати пост 🤗", "спочатку звертаю увагу на фото, потім досліджую Інфо😁", "милуюся фото і читаю Опис під ними❤️", " це світ корисної інформації!!!!) ", "І читаємо і милуємося Вашими чудовими фото😍 🔥", - написали користувачі Мережі.
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