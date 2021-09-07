Дружина відомого українського ведучого Григорія Решетника показала, як проводить час з їхніми дітьми у великому місті
Як пише Politeka.net, Христина Решетник поділилася новим життєрадісним постом у своєму Instagram.
Як відомо, ведучий популярних українських проектів "Україна має талант", "Холостяк" і "Холостячка" разом зі своєю дружиною виховує трьох синів: 8-річного Івана, 4-річного Дмитра та Олександра, якому в листопаді виповниться рік. Справлятися з трьома дітьми буває нелегко, проте Григорій і Христина явно дуже люблять своїх малюків, і часто показують їх в соціальних мережах.
Цього разу дружина ведучого показала, як проводить час з трьома хлопчиками одночасно.
"Моя любов у великому місті. Забрали з школа, зробили все справи, прогулянка перед сном з хлопцями і все - біжимо додому вечеряти", - написала Христина.
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На фото вона щасливо посміхається, позуючи зі своїми синами. При цьому старші хлопчики будують забавні пики на камеру, а молодший спокійно сидить в колясці.
"Так бачили вас ввечері на прогулянці хороші дітки і ви ми теж гуляли перед сном", "клас", - написали в коментарях до фото.
Нагадаємо, ведучий "Україна має талант" і "Холостяка" Решетник показав, як розважається з колегами на зйомках.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Україна має талант" і "Холостячки" Решетник відправив чотирирічного сина в школу.
Також Politeka писала, що дружина ведучого "Україна має талант" Решетника після повернення на батьківщину здивувала визнанням.