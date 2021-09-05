Дружина популярного телеведучого "Україна має талант" Григорія Решетника Христина розчулила сімейним фото

Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є зіркою телеканалу "СТБ". Він є ведучим проєктів "Холостяк" і "Україна має талант". У Григорія є дружина - Христина. Вони одружилися більше 10 років тому, і зараз у них 3 сини - Іван, Дмитро та Олександр. Христина і Григорій активно ведуть соціальні мережі і діляться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Христина Решетник опублікувала нове фото. На знімку - вся сім'я: Григорій і Христина, і їхні діти - Іван, Дмитро і Олександр. Як відомо, сім'я тільки повернулася з відпочинку.

"Повернутися додому, проте думка ще там 😁 Відпочивши, погріти діти перед навчальний роком і сам тепер готовий до їх навчання 🤪 і до насичений на події осені 😻 ", розповіла Христина Решетник.

Шанувальники засипали сімейну пару компліментами і залишили коментарі: "Класне фото", "Які всі класні".

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