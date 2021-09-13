Популярный украинский ведущий "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник показал, как проходят съемки проекта

Какпередает Politeka.net, Григорий Решетник является звездой телеканала "СТБ". За его спиной работа во множестве проектов, однако больше всего он запомнился по работе в шоу "Холостяк" и "Холостячка". Григорий активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Григорий Решетник поделился новым фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах он показывает, как проходят съемки проекта "Холостячка", где главной героиней будет Злата Огневич. Первый сезон с Ксенией Мишиной произвел фурор, поэтому в сети активно обсуждают премьеру второго сезона.

"Осталось 4-е дня до старта "Холостячки"! Ой что будет, ой что будет

Если не можешь дождаться - ставь 🖤", - подписал фото телеведущий.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Гриша, жду не дождусь", "Ждем! Скорее бы", "Будет огонь", "Григорий, умеешь за интриговать, но очень жду, и верю, что будет", "Да что там может быть, все как всегда одно и тоже, только личности разные), ну поживем увидим".

Ранее сообщалось, Решетник накануне премьеры "Холостячки" со Златой Огневич раскрыл интересные подробности о женихах: "Все потеряли голову"

Также, жена ведущего "Україна має талант" Решетника пожаловалась на "провальное" утро с мужем: "Ох, сейчас покажу..."

Politeka рассказывала, Решетник перед стартом "Холостячки" со Златой Огневич показал, какие интересные моменты остались за кадром: видео



