За сердце певицы Златы Огневич на популярном шоу "Холостячка" борется 31-летний известный украинец, именно его представляют с артисткой в финале

Первый выпуск шоу "Холостячка" со Златой Огневич вышел в эфир 17 сентября, передает Politeka.net.

Уже раскрыты все имена участников проекта, среди которых оказался Роман Свечкоренко. Последний занимается психологией и считает себя специалистом в области женского счастья.

Мужчина рассказал о своих семейных ценностях и смог покорить Злату Огневич.

В фан-группе шоу появилось фото певицы, обнимающейся с блогером на программе "Как выйти замуж".

"Как думаете до какого этапа дойдет Роман?", - написали авторы публикации.

В сети стали бурно обсуждать совместное появление Златы и Романа и даже, можно сказать, разгадали победителя задолго до финала.

"Я думаю это победитель,очень красиво смотрятся вместе", "Будет победителем 🙌", "Её муж будет...в дальнейшем...вот увидите", "Думаю победитель. Взгляните на глаза Златы, там все сказано", "Думаю, что он победитель. СТБ решило сделать ход конем, мало ж кто поверит, что так быстро слили ее мужика", "Хорошая пара🙌❤️", "Он победитель будет!!! Она ему сказала: "Я люблю тебя!"", - написали пользователи сети.

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