Украинская певица Злата Огневич, звезда нового сезона шоу "Холостячка", рассказала о потере

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич стала героиней нового сезона шоу "Холостячка". Красотка уже в первом выпуске успела отказать танцору Оли Поляковой и партнеру украинской телеведущей Леси Никитюк по "Танцях з зірками". Певица заподозрила, что молодой человек пришел на "Холостячку" ради пиара, в чем танцор частично признался у себя в социальных сетях после вылета.

Пока украинцы ждут нового выпуска шоу, Злата в Инстаграм решила показать, как собирается в гости к сестре. Красотка стояла в платье, наводя марафет.

"Собираюсь в гости к сестренке. Сегодня очень насыщенный день был. Дела-дела, встречи, тренировочка. Начала собираться в гости и обнаружила, что я на гастролях потеряла свои любимые серьги. Короче, очень сильно расстроилась, хоть и не плачу, но, честно, в глубине души плачу очень сильно. Мне когда-то был случай, когда я на заправке забыла дорогущее кольцо с бриллиантом и с тех пор дала себе слово - ничего такого красивого не надевать. Но хочется всегда баловать свою внутреннюю девочку, поэтому конечно же данное слово я успешно забыла и вот опять потеряла любимые сережки", - разоткровенничалась Огневич.

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