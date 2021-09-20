Известный украинский ведущий Григорий Решетник заинтриговал новым выпуском пост-шоу "Как выйти замуж?"

Как пишет Politeka.net, известный украинский телеведущий Григорий Решетник, который работает на многих проектах, активно ведет свою страницу в Instagram, где рассказывает подробности второго сезона популярного реалити-шоу "Холостячка" со Златой Огневич.

На этот раз Решетник рассказал о выходе уже традиционного выпуска пост-шоу "Как выйти замуж?", который будут транслировать в пятницу, сразу после "Холостячки".

"До следующей серии осталось 5-ть дней 🤩 Все только начинается 🌹 ", - написал Решетник.

В комментариях поклонники реатілі-шоу заметили, что один из участников нового сезона "Холостячки", популярный блогер и психолог Роман Свечкоренко, нежно обнимает героиню шоу Златы Огневич.

"Лучшие!!!", "Интригует то, что Злата стоит в обнимку с Ромой 😍 ", "интересно 😍 ", "Как дождаться 😍😍😍😍 ", " Злата прям выглядит так с Романом психологом, и для жизни мужчина психолог вообще огонь 🔥🔥🔥❤️❤️❤️", - написали в комментариях.

Ранее Politeka писала, что жена ведущего "Україна має талант" Решетника оконфузилась посреди улицы:"такое у меня впервые".

Напомним, что Решетник показал, что творилось за кадром "Холостячки" со Златой Огневич: "больше всего переживают...".

A еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Україна має талант" Решетника заговорила о режиме дня: "все это ради ...".