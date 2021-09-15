Дружина популярного ведучого "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника Христина показала молодшого сина і розповіла про свій режим дня

Як передає Politeka.net, Христина Решетник є дружиною популярного телеведучого шоу "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника. Вони є прикладом пари в українському шоубізнесі. Подружжя разом більше 10 років, і у них вже троє дітей.

Цього разу дружина Григорія Решетника опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Христина позує в дзеркало поруч з коляскою, в якій сидить її молодший син - Олександр. Вона вирішила поділитися, як проходить її режим дня.

"Режим дня



Наших дітей повністю підпорядкований нашому графіку. Обожнюю думки на цю тему лікаря Комаровського, що не батьки мають підлаштовуватися під життя дітей, а навпаки - діти повинні жити так, як зручно дорослим) ну в рамках розумного, звісно) Все це - заради здорового і нормального мікроклімату в родині



Погоджуєтесь? І взагалі - у вас діти притримуються/мувалися завжди чіткого режиму? Ну і хто знайшов на фото Сашу? ",- запитала Христина Решетник.

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