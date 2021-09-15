Жена популярного ведущего "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника Кристина показала младшего сына и рассказала про свой режим дня

Как передает Politeka.net, Кристина Решетник является женой популярного телеведущего шоу "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника. Они являются примером пары в украинском шоубизнесе. Супруги вместе более 10 лет, и у них уже трое детей.

На этот раз жена Григория Решетника опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Кристина позирует в зеркало рядом с коляской, в которой сидит её младший сын - Александр. Она решила поделиться, как проходит её режим дня.

"Режим дня

Наши дети полностью подчинены нашему графику. Обожаю мысли на эту тему доктора Комаровского, не родители должны подстраиваться под жизнь детей, а наоборот - дети должны жить так, как удобно взрослым) ну в рамках разумного, конечно) Все это - ради здорового и нормального микроклимата в семье

Согласны? И вообще - у вас дети придерживаются всегда четкого режима? Ну и кто нашел на фото Сашу?", - спросила Кристина Решетник.

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