Супруга ведущего шоу "Україна має талант" и "Холостяк" Григория Решетника, Кристина, показала, чем кормит мужа и троих детей в отпуске за границей

Брак 37-летнего шоумена называют чуть ли не самым крепким в украинском шоубизе. За десять лет парочка успела обзавестись тремя сыновьями. Кристина с Григорием не скрывают теплых чувств и с радостью делятся семейной идиллией в соцсетях.

Так, в своем новом посте в Инстаграм 31-летняя жена Решетника показала, какой праздник живота они себе устроили в жарких странах, куда рванули отдохнуть, передает Politeka.net.

"Breakfast time 🍳🧇🥞 Особенно люблю, когда на выходных мы никуда утром не торопимся и можем вместе собираться за одним столом ❤️ Дети свой день всегда начинают с каши, затем - блины, сырники или панкейк. А мы с Гришей обожаем омлеты, яйца-пашот - 🥚 в любом варианте приготовления 🍳 Авокадо, тост и лосось - идеальный мое утро выглядит именно так) А как вы завтракаете и любите есть утром?", - поделилась Кристина.

На фото представлено застолье с различными вкусностями и напитками. С одной стороны стола сидела сама Кристина в красном наряде и старший сын четы - восьмилетний Иван.

За считанные минуты пост "лайкнуло" больше тысячи человек, а некоторые подписчики признались в своих более скромных вкусах:

"Дети едят кашу, чай, сыр, печенье"

"А я лишь сыр с кофе могу съесть, большее организм не выдерживает)))"

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