Супруга ведущего шоу "Україна має талант" и "Холостяк" Григория Решетника, Кристина, показала, чем кормит мужа и троих детей в отпуске за границей
Брак 37-летнего шоумена называют чуть ли не самым крепким в украинском шоубизе. За десять лет парочка успела обзавестись тремя сыновьями. Кристина с Григорием не скрывают теплых чувств и с радостью делятся семейной идиллией в соцсетях.
Так, в своем новом посте в Инстаграм 31-летняя жена Решетника показала, какой праздник живота они себе устроили в жарких странах, куда рванули отдохнуть, передает Politeka.net.
"Breakfast time 🍳🧇🥞 Особенно люблю, когда на выходных мы никуда утром не торопимся и можем вместе собираться за одним столом ❤️ Дети свой день всегда начинают с каши, затем - блины, сырники или панкейк. А мы с Гришей обожаем омлеты, яйца-пашот - 🥚 в любом варианте приготовления 🍳 Авокадо, тост и лосось - идеальный мое утро выглядит именно так) А как вы завтракаете и любите есть утром?", - поделилась Кристина.
Беда у Пугачевой, звезду забрали с похорон близкого друга в плачевном состоянии: "Галкин взял за руку и..."
Билык застала маленького сына с деньгами, мальчик не растерялся: "Что не понятно..."
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская призналась, кому отдала особенное место в своем сердце: "Не тот, о ком вы подумали..."
Эктор Хименес-Браво, попрощавшись, покинул Украину: "Я очень-очень устал"
Хименес-Браво признался в сильных чувствах к экс-участнице и судье "Мастер Шеф": "Боже мой..."
На фото представлено застолье с различными вкусностями и напитками. С одной стороны стола сидела сама Кристина в красном наряде и старший сын четы - восьмилетний Иван.
За считанные минуты пост "лайкнуло" больше тысячи человек, а некоторые подписчики признались в своих более скромных вкусах:
"Дети едят кашу, чай, сыр, печенье"
"А я лишь сыр с кофе могу съесть, большее организм не выдерживает)))"
Напомним, что жена ведущего «Україна має талант» Решетника посетовала на проблемы с младшим сыном: «Какой-то сложный…»
Как сообщала Politeka, ведущий «Україна має талант» и «Холостяка» Решетник впечатлил образцовым отцовством: «Все успевает»
Также Politeka писала, что жена ведущего "Україна має талант" Решетника обратилась к украинцам, сверкая белоснежной улыбкой: "Вы любите..."