Відомий український шоумен, ведучий популярних проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник показав, що цікавого відбувалося під час зйомки нового сезону

Григорій Решетник став ведучим нового сезону шоу "Холостячка", повідомляє Politeka.net. Героїнею проекту цього разу стала співачка Злата Огневич.

Ведучий активно веде сторінку в Instagram, в якій ділиться цікавою інформацією про шоу.

Так, цього разу Решетник дозволив зазирнути за кадр проекту. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Доброго ранку всім тим, хто вчора ліг спати о 1, 2, 3 ночі:))

Ну розповідайте, чи сподобалася вам перша вечірка, холостячка, чоловіки, локація... і все інше? Або чекаєте наступну серію?

Або дочекалися вчора пост-шоу? :) ",- написав ведучий.

"Всі зараз переживають: і керівництво, і Злата Огневич. Я не переживаю - все під контролем, а найбільше переживають ті, хто сьогодні буде завойовувати серце нашої героїні", - розповів на відео Решетник.

Пост зібрав за годину понад 8000 переглядів і багато коментарів:

"Як завжди на висоті❤️", " о 1 ночі лягла, дуже пізно організували це шоу: ( ще й прем'єра ... не розумно : ( " , " Злата супер. Місце проведення просто чудове ... Серед всіх чоловіків досить гідні Холостячки чоловіки. ❤️".

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