Известный украинский шоумен, ведущий популярных проектов «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник показал, что интересного происходило во время съемки нового сезона

Григорий Решетник стал ведущим нового сезона шоу "Холостячка", сообщает Politeka.net. Героиней проекта в этот раз стала певица Злата Огневич.

Ведущий активно ведет страницу в Инстаграм, в которой делится интересной информацией о шоу.

Так, в этот раз Решетник позволил заглянуть за кадр проекта. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Доброе утро всем тем, кто вчера лег спать в 1, 2, 3 ночи :))

Ну рассказывайте, понравилась ли вам первая вечеринка, холостячка, мужчины, локация... и все остальное? Или ждете следующую серию?

Или дождались вчера пост-шоу? :)", - написал ведущий.

"Все сейчас переживают: и руководство, и Злата Огневич. Я не переживаю - все под контролем, а больше всего переживают те, кто сегодня будет завоевывать сердце нашей героини", - рассказал на видео Решетник.

Пост собрал за час более 8000 просмотров и много комментариев:

"Как всегда на высоте ❤️", "В 1 ночи легла, очень поздно организовали это шоу :( еще и премьера ... неразумно :(", "Злата супер. Место проведения просто замечательное ... Среди всех мужчин достаточно достойные Холостячки мужчины. ❤️".

Напомним, Огневич показала украинцам главного холостяка страны, хорошо готовит

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