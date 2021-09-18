Дружина телеведучого Григорія Решетника розповіла про конфуз, який з нею трапився посеред вулиці

Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого українського телеведучого, ведучого шоу "Холостячка" і "Україна має талант" Григорія Решетника Христина часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так цього разу мама трьох дітей поділилася в мережі кумедною історією свого конфузу, який трапився з нею посеред вулиці.

Христина опублікувала кілька кадрів з автомобіля, на яких променистою посміхається. Схоже, дівчина вирішила посміятися над ситуацією, яка у неї виникла.

"Бувають такі дні, коли все йде якось не туди - ключі забула, на тренування з дітьми спізнювалася, поспішала і в кінцевому підсумку, прямо перед спортклубом розривається моя сорочка. Прям по всій спині. Таке у мене вперше. Але головне - посмішка ніколи не повинна сходити з особи! А 20 хв на плаванні зняли напругу, і навіть розірвана сорочка була вже і не така страшна", - поділилася дружина ведучого.

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