Жена телеведущего Григория Решетника рассказала о конфузе, который с ней случился посреди улицы

Как сообщает Politeka.net, жена известного украинского телеведущего, ведущего шоу "Холостячка" и "Україна має талант" Григория Решетника Кристина часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так в этот раз мама троих детей поделилась в сети забавной историей своего конфуза, который приключился с ней посреди улицы.

Кристина опубликовала несколько кадров из автомобиля, на которых лучезарной улыбается. Похоже, девушка решила посмеяться над ситуацией, которая у нее возникла.

"Бывают такие дни, когда все идет как-то не туда – ключи забыла, на тренировку с детьми опаздывала, спешила и в конечном итоге, прямо перед спортклубом разрывается моя рубашка. Прям по всей спине. Такое у меня впервые. Но главное – улыбка никогда не должна сходить с лица! А 20 мин на плавании сняли напряжение, и даже разорвана рубашка была уже и не так страшна", - поделилась жена ведущего.

Напомним, Жена ведущего "Україна має талант" Решетника рассказала о режиме дня: "Всё это ради...".

Как сообщала Politeka, Жена ведущего "Україна має талант" Решетника пожаловалась на "провальное" утро с мужем: "Ох, сейчас покажу...".

Также Politeka писала, что Жена ведущего "Україна має талант" Решетника устроила праздник живота на курорте: "Мы с Гришей обожаем...".