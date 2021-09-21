В сети бурно обсуждают участника новой "Холостячки", который ранее засветился в других шоу на телевидении

Как сообщает Politeka.net, на странице шоу "Холостячка" в Instagram опубликовали фото и информацию о еще одном претенденте на сердце главной героини реалити-шоу Златы Огневич. В комментариях к публикации разгорелась бурная дискуссия, ведь украинцы узнали этого парня – он принимал участие в других телевизионных шоу.

Речь идет о 36-летнем участнике "Холостячки" Игоре Присяжнюке из Киева, который является персональным тренером в спортивном клубе, учит плавать малышей и имеет свой небольшой бизнес. В этом парне украинцы узнали участника других шоу на телевидении, о чем началась дискуссия в комментариях.

"Вообще не понятно, кто это. Его практически не показывали", "Вообще ничего не помню о нем", "Если не ошибаюсь, то он участвовал в Половинках", "И несколько лет назад на ТЕТ было шоу "100 в 1", там тоже был", "За этого я вообще молчу, пришел ради пиара и подписчиков, прыгает из одного шоу в другие!", "Видела его в другом шоу "Половинки", "Дальше будет видно, пока ничего не скажу", "Как-то я его даже не запомнила абсолютно", "Никакого впечатления, практически его было не видно, посмотрим, что дальше", "Тренер и известная певица несовместимы", "Никакой", "Я его помню только со вставок интервью и все", - пишут пользователи в комментариях к фото.

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