Популярная украинская певица Злата Огневич через соцсеть обратилась к мужчинам

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич, которая стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети обольстительное фото, а в подписи к нему обратилась к мужчинам с неожиданным вопросом.

На новой фотографии Злата позирует в красивом откровенном платье с глубоким вырезом и кружевной вставкой, под которым явно нет белья. Этот наряд красиво подчеркнул изящную фигурку певицы и ее аппетитное декольте. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и мечтательный вид.

В подписи к фото Огневич написала: "Вопрос к мужчинам. Какая она, современная женщина? Какими качествами обладает, а какие - утратила? Почему рядом с сильной женщиной сложно (хотя мне думается, что сложно – это всегда интересно). И, моё любимое - 3 качества женщины, с которыми вообще не готовы мириться? И был ли подобный опыт? Часто рассказываю о себе, а теперь хочу услышать Ваши истории в комментариях".

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