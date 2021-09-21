Участники шоу рассказали, как все происходило

Участники шоу "Холостячка" со Златой Огневич помогли мужчине на улице

Стоматолог Роман Васильев и бизнесмен Дмитрий Шевченко рассказали о том, как не смогли пройти мимо человеческой беды, передает Politeka.net.

Как оказалось оба участника шоу с главной героиней Златой Огневич, встречались в Киеве. Когда Дмитрий подъезжал к дому Романа, он заметил под машиной того человека.

Бизнесмен позвонил другу, и тот оказал первую помощь неизвестному, лежащему без сознания.

Васильев отметил, что ситуация вышла жуткой, так как несчастный был окровавленный. Парни вызвали скорую.

Шевченко рассказал, что в итоге пострадавший пришел в себя и рассказал - его сильно избили неизвестные.

Возможно, пострадавший получил черепно-мозговую травму. Можно сказать, участники шоу спасли жизнь человеку.

Отметим, шоу "Холостячка-2" стартовало на прошлой неделе. Одним из участников, которые впечатлили Злату, стал Роман Васильев. Мужчина прискакал к певице на белом коне, а также подарил золотую цепочку с подвеской в виде солнца.

Артистка отметила, что Васильев хорошо обращался с лошадью, а значит очень добрый человек.

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