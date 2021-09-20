Ничего себе!

Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич впечатлила поклонников новым образом

Как передает Politeka.net, на днях состоялась премьера долгожданного шоу «Холостячка» со Златой Огневич. Судя по всему, артистка решила воспользоваться растущей популярностью и анонсировала выход нового клипа.

В видео-анонсе артистка предстала в совершенно несвойственном для нее образе. Она танцевала в воде среди цепей, а на ее голове красовались африканские косички.

«Просто первый ты мне клинок вонзил... Zlata Ognevich – Клинок. Скоро…», - подписала видео звезда.

В комментариях поклонники пришли в восторг от анонса. Они стали обсуждать предстоящую премьеру и хвалить Злату.

«Красотка», «Это просто бомба», «Вааааууу…это новая Злата. Ждем», «Будет что-то безумное», «Вау, какая хорошая и интригующая», «Злата, впечатляющий промо видеоролик! Заинтриговали выше крыши! С интересом ждем выхода клипа!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Огневич засветила главного холостяка страны, хорошо готовит: "Украл меня".

Также Politeka сообщала, что Огневич очаровала самого младшего из семьи ведущего Решетника: "Малому нравится женщина".

Ранее Politeka рассказывала, что Огневич выбрала двоих фаворитов: как прошел первый выпуск и кто оставил проект.