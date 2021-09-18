Вибір був не з легких

Головна героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич зустрілася з учасниками проекту

Як повідомляє Politeka.net, 17 вересня, на телеканалі СТБ пройшов перший випуск українського шоу "Холостячка 2". Злата Огневич познайомилася з понад 20 чоловіками. В результаті проект покинули 9 чоловіків.

Кадри з'явилися в Instagram.

Першим учасником проекту став засновник IT-компанії з Києва Богдан Коломейко. 33-річний чоловік виділився і прилетів на перше побачення зі співачкою на вертольоті і запропонував їй політати разом.

Наступним учасником став чоловік на ім'я Андрій Задворний, який займається власним бізнесом - виготовленням дерев'яних іграшок.

Потім з'явився учасник на ім'я Влад Ясько - у нього власне агентство з Instagram-маркетингу. Він здивував співачку своїми подарунками: великим кошиком живих орхідей, великою сумкою з шоколадками і картонною фігурою Бредлі Купера.

Наступний учасник - Джей, який є дизайнером. Під час знайомства зі Златою чоловік випадково розбив келих, що його дуже засмутило.

На коні ефектно з'явився учасник на ім'я Роман. Він займається хірургічною стоматологією і любить свою професію.



Після цього на зустріч до Злати прийшов учасник Сергій. Він підприємець з Києва. Під час знайомства він запросив співачку на чайну церемонію.

На мотоциклі до Злати приїхав учасник Сергій. Він музикант з Києва і головна героїня шоу, як виявилося, знайома з ним. Чоловік приїхав з гітарою і заспівав їй уривок власної пісні.



Одночасно з Сергієм на мотоциклах приїхали ще два учасники - Вадим і Юрій. Вадим подарував Златі діамант зі скла.

Потім до Злати вийшов учасник Максим. Він родом з Києва, але довгий час жив у Китаї і на даний момент займається бізнесом. Він підніс в подарунок співачці китайськк шовкову хустку і самостійно накинув їй на плечей.

Наступним учасником став фотограф Роман. Він подарував Златі невеликий фотоапарат.

Наступні три учасники прилетіли з інших країн заради Злати. Один з них – тенісист Васко Младенов. 32-річний професійний тенісист з Болгарії Васко Младенов подарував Огневич тенісну ракетку, з обіцянкою навчити її грати.

Також на зустріч до співачки прийшов плавець Андрій і подарував їй сережки. Він показав відео, на якому занурився на глибину понад 20 метрів і дістав з дна черепашку, яку підніс Златі.



Крім того, з Лондона до Злати прилетів учасник Вінченцо. Він подарував дівчині 101 білу троянду і м'яку іграшку.

Також за серце Холостячки вирішив поборотися 25-річний танцюрист з Харкова і учасник шоу Танці з зірками Максим Єжов. У його щирість співачка не повірила, подумавши, що Макс прийшов за піаром.

Після цього романтичним подарунком здивував учасник Роман. Він зіграв на піаніно зворушливу пісню і це дуже сподобалося Златі.

Каскадер Павло Богда влаштував для співачки ефектне знайомство: він запросив акторів, які зіграли лиходіїв і демонстративно їх розкидав.

Потім до Злати вийшов учасник Ілля. Він подарував співачці шкіряну орхідею і зачитав зворушливий вірш.

37-річний Дмитро Шевченко володіє клінінговою компанією. Він подарував Златі цукерки з передбаченням, де написав, що він — її майбутній чоловік.



Наступний учасник Олександр приїхав на поліцейській машині. Він керівник патрульної поліції. Він подарував їй великий торт, прикрашений нотами, назвавши це "маленьким тістечком".

Троянду першого враження Злата Огневич вручила чоловікові, який приїхав до неї на білому коні — Роману Васильєву. За результатами вечірки вона подарувала троянду ще й Олександру Борзенко. Вони стали фаворитами випуска.



В результаті після першого випуску шоу покинули 9 чоловіків. У проекті залишилося 15 чоловіків: Роман Васильєв, Олександр Борзенко, Роман Свечкоренко, Васко Младенов, Андрій Хветкевич, Олег Плахотнюк, Ігор Присяжнюк, Павло Богда, Вінченцо Дулепа, Богдан Коломейко, Ілля Закорецький, Максим Тарапата, Владислав Ясько, Євген Селютін, Андрій Задворний. Також у проекті залишився Дмитро Шевченко.

Нагадаємо, що Огневич в красивій сукні поділилася досвідом роботи над шоу: "я була в цілковитій...".

Як повідомляла Politeka, Огневич засвітила головного холостяка країни:"вкрав мене".

Також Politeka писала, що Злата Огневич перед стартом шоу розповіла, чого не зможе пробачити:"Зовнішність оманлива".