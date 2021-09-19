Дружина шоумена, ведучого популярних проектів "Холостяк" і "Україна має талант" Григорія Решетника, показала сімейне фото в компанії співачки Злати Огневич

Христина Решетник - мама трьох дітей, яка встигає вести свій мікроблог в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Минулого року у подружжя Решетників з'явився на світ третій син, Олександр. Саме його щаслива сім'я показала на новому фото в Instagram.

На фото Христина, Григорій і Олександр позували разом, а з ними була і відома співачка Злата Огневич. Як відомо, остання стала героїнею нового сезону шоу "Холостячка", ведучим якого став Решетник. 17 вересня пройшов прем'єрний випуск проекту.

"Нарешті вся країна дочекалася 🌹

Мені здається, що мене за останні 3 місяці запитали тисячу разів: "коли, коли, коли буде нарешті "Холостячка" в ефірі? Коли Гриша вже з'явиться на екранах телевізорів о 19:00 зі словами: "це - найромантичніше шоу, якого чекала вся країна?!» 😀😃

Так ось цей момент настав! 🌹 🍾 ",- написала Христина.

Публікація зібрала понад 7000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі відзначили, що Огневич зачарувала наймолодшого на фото.

"Тільки подивіться, як Сашуня дивиться на Златочку! Справжній мужчинка! ❤ ️ 😍 ", "Злата неперевершена !!! 🌺 🌺 🌺 Ведучий - як завжди, позитивчик !!! 😘 😘 😘 ", "Малому подобається жінка😂 👏".

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