Известная певица Злата Огневич удивила признанием о новом эфире "Холостячки"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич, которая стала главной героиней второго сезона романтического реалити-шоу "Холостячка", в своем Instagram раскрыла некоторые детали нового выпуска шоу. В сети красотка опубликовала очаровательное фото, а в подписи к нему рассказала о первом свидании с женихами.

На фотографии улыбчивая Злата позирует в интересной позе, сложив руки на боках. Перед камерой она появилась в стильном приталенном платье пастельного оттенка с необычным декором, которое красиво подчеркнуло изящную фигурку. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к фото Огневич анонсировала новый выпуск реалити-шоу и заинтриговала первыми свиданиями: "Готовы смотреть самый искренний и романтический проект осени? И сегодня, на первом свидании, случится то, о чём я даже и подумать не могла!". Поклонники тут же принялись обсуждать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях, многие отметили, что уже с нетерпением ожидают нового выпуска программы.

Напомним, "Холостячка" второго сезона Злата Огневич в халатике покрасовалась в ванной на радость фанатам: "Ты сияешь от счастья…".

Как сообщала Politeka, известная певица Злата Огневич разговорилась, кто ей понравился на первой вечеринке и кто победит в реалити-шоу "Холостячка": "Я могу сказать…".

Также Politeka писала, что "Холостячка" Злата Огневич в белом платье без ничего неожиданно обратилась к мужчинам с необычными вопросом: "Это всегда интересно".