Популярная украинская певица Злата Огневич, которая стала второй «холостячкой», показала, в каком виде ходит дома
Как передает Politeka.net, в Инстаграм у звезды появились фотографии, сделанные в ванной комнате. Она позировала в теплом халатике.
«Осенью, как никогда, наша кожа нуждается в увлажнении и уходе. Я позаботилась об этом заранее. Очень удобно, когда при выборе косметики, тебя может проконсультировать профессиональный косметолог», - поделилась своим опытом певица.
По ее словам, для ухода за кожей она использует крем под глаза, липосомальный бустер и тональную основу.
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В комментариях «Холостячке» оставили массу приятных слов.
«Моя красотка», «Вау», «Какая вы красивая», «Злата, у тебя самая ослепительная улыбка», «Злата, ты самая обольстительная и нежная девушка», «Злата, ты сияешь от счастья))) мы все надеемся, что эта осень и проект принесли тебе любовь и того человека, который будет о тебе заботиться и любить», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Злата Огневич переживает болезненную потерю: "Плачу…".
Как сообщала Politeka, Огневич рассказала, кто ей понравился из участников «Холостячки».
Также Politeka писала, что Злата Огневич в белом платье внезапно обратилась к мужчинам: "Это всегда интересно".