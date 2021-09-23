Нова "Холостячка" і популярна співачка Злата Огневич зізналася, хто їй сподобався на першій вечірці і хто переможе
Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською співачкою. Також, вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка".
Так, цього разу співачка опублікувала нові відео на своїй сторінці в Instagram. Злата Огневич запропонувала шанувальникам задати їй питання з приводу шоу "Холостячка". Спочатку вона відповіла на питання чи будуть на проекті скандали та інтриги.
"На проєкті "Холостячка" буде набагато більше цікавих подій, ніж ви можете собі уявити. Я рекомендую дивитися кожен випуск", - розкрила співачка.
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Друге питання, на яке відповіла Огневич був про учасників шоу. Вона розповіла, хто їй сподобався найбільше на першій вечірці.
"На першій вечірці мені сподобалося відразу кілька чоловіків. І я можу сказати, що це більше ніж 2 Чоловіки. А як будуть розвиватися наші відносини з ними, звичайно ж ви скоро побачите", - розповіла Злата.
Найважливіше питання за словами "Холостячки" було про переможця проекту.
"Я вірю, що в житті завжди перемагає любов. Тому Я бажаю всім і кожному, щоб у Вашому житті перемагала любов, щирість і голос серця. Слухайте голос серця", - зізналася "Холостячка".
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