Нова "Холостячка" і популярна співачка Злата Огневич зізналася, хто їй сподобався на першій вечірці і хто переможе

Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською співачкою. Також, вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка".

Так, цього разу співачка опублікувала нові відео на своїй сторінці в Instagram. Злата Огневич запропонувала шанувальникам задати їй питання з приводу шоу "Холостячка". Спочатку вона відповіла на питання чи будуть на проекті скандали та інтриги.

"На проєкті "Холостячка" буде набагато більше цікавих подій, ніж ви можете собі уявити. Я рекомендую дивитися кожен випуск", - розкрила співачка.

Друге питання, на яке відповіла Огневич був про учасників шоу. Вона розповіла, хто їй сподобався найбільше на першій вечірці.

"На першій вечірці мені сподобалося відразу кілька чоловіків. І я можу сказати, що це більше ніж 2 Чоловіки. А як будуть розвиватися наші відносини з ними, звичайно ж ви скоро побачите", - розповіла Злата.

Найважливіше питання за словами "Холостячки" було про переможця проекту.

"Я вірю, що в житті завжди перемагає любов. Тому Я бажаю всім і кожному, щоб у Вашому житті перемагала любов, щирість і голос серця. Слухайте голос серця", - зізналася "Холостячка".

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