Новая "Холостячка" и популярная певица Злата Огневич призналась, кто ей понравился на первой вечеринке и кто победит

Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской певицей. Также, она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка".

Так, на этот раз певица опубликовала новые видео на своей странице в Инстаграм. Злата Огневич предложила поклонникам задать ей вопросы по поводу шоу "Холостячка". Сначала она ответила на вопрос будут ли на проекте скандалы и интриги.

"На проекте "Холостячка" будет гораздо больше интересных событий, чем вы можете себе представить. Я рекомендую смотреть каждый выпуск", - раскрыла певица.

Второй вопрос, на который ответила Огневич был про участников шоу. Она рассказала, кто ей понравился больше всего на первой вечеринке.

"На первой вечеринке мне понравилось сразу несколько мужчин. И я могу сказать, что это больше чем 2 мужчины. А как будут развиваться наши отношения с ними, конечно же вы скоро увидите", - рассказала Злата.

Самый важный вопрос по словам "Холостячки" был про победителя проекта.

"Я верю, что в жизни всегда побеждает любовь. Поэтому я желаю всем и каждому, чтобы в вашей жизни побеждала любовь, искренность и голос сердца. Слушайте голос сердца", - призналась "Холостячка".

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