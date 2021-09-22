Українська співачка Злата Огневич, зірка нового сезону шоу "Холостячка", розповіла про втрату

Як пише Politeka.net, Злата Огневич стала героїнею нового сезону шоу"Холостячка". Красуня вже в першому випуску встигла відмовити танцюристу Олі Полякової і партнеру української телеведучої Лесі Нікітюк по "Танцях з зірками". Співачка запідозрила, що молодий чоловік прийшов на "Холостячку" заради піару, в чому танцюрист частково зізнався у себе в соціальних мережах після вильоту.

Поки українці чекають нового випуску шоу, Злата в Instagram вирішила показати, як збирається в гості до сестри. Красуня стояла в сукні, наводячи марафет.

"Збираюся в гості до сестрички. Сьогодні дуже насичений день був. Справи-справи, зустрічі, тренування. Почала збиратися в гості і виявила, що я на гастролях втратила свої улюблені сережки. Коротше, дуже сильно засмутилася, хоч і не плачу, але, чесно, в глибині душі плачу дуже сильно. Мені колись був випадок, коли я на заправці забула дороге кільце з діамантом і з тих пір дала собі слово - нічого такого красивого не надягати. Але хочеться завжди балувати свою внутрішню дівчинку, тому звичайно ж дане слово я успішно забула і ось знову втратила улюблені сережки", - розговорилася Огневич.

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