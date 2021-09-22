Популярна українська співачка Злата Огневич через соцмережу звернулася до чоловіків

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Злата Огневич, яка стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі звабливе фото, а в підписі до нього звернулася до чоловіків з несподіваним питанням.

На новій фотографії Злата позує в красивому відвертому платті з глибоким вирізом і мереживною вставкою, під яким явно немає білизни. Цей наряд красиво підкреслив витончену фігурку співачки і її апетитне декольте. Волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і мрійливий вигляд.

У підписі до фото Огневич написала: "Питання до чоловіків. Яка вона, сучасна жінка? Якими якостями володіє, а які - втратила? Чому поруч з сильною жінкою складно (хоча мені здається, що складно – це завжди цікаво). І, моє улюблене - 3 якості жінки, з якими взагалі не готові миритися? І чи був подібний досвід? Часто розповідаю про себе, а тепер хочу почути ваші історії в коментарях".

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