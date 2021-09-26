Украинская певица, героиня шоу "Холостячка-2", Злата Огневич, поделилась своими переживаниями

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу знаменитости в Инстаграм.

«Как думаете, я сделала правильный выбор? 🌹 Столько мужчин - а я одна. Но ведь, чем дальше - тем сложнее мне будут даваться эти решения…. И здесь могу довериться лишь голосу сердца ❤🔥», - написала она.

Поклонники Огневич рассказали, что думают о ее решениях на проекте, а также посоветовали выбирать сердцем.

«Моё мнение, что Богдана не надо было оставлять. Он там лишний. 😢😢😢 Но это моё мнение, а Вы уже выбрали и я надеюсь, что сердцем», «Ещё парочку можно было выгнать», «Думаю, нет) Оставить Богдана было странным решением», «Выбор сердцем самый верный и он не подводит😍», «Всегда слушай сердце», «Правильное решение», «Слушай свое сердуе, Златочка», - пишут в комментариях к ее посту.

Напомним, во втором выпуске проекта Огневич исключила владельца IT-компаний Евгения Селютина, решив, что он не достаточно решительный. Кроме того, о своем уходе из проекта заявил тренер Игорь Присяжнюк.

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