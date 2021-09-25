Відома співачка Злата Огневич розповіла про перші побачення з претендентами на її серце

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Злата Огневич яка стала головною героїнею другого сезону "Холостячки", поділилася своїми враженнями від перших побачень з нареченими. Відео з фрагментом нового випуску опублікували на сторінці проекту в Instagram.

За словами Злати, претенденти сильно її вразили, але перше враження часто буває оманливим.

"Я в повній розгубленості, тому що багато класних харизматичних чоловіків, по-справжньому гідних. Я не знаю, що мені робити і з кого мені вибирати. Ось тільки я собі подумала, що мені сподобався Богдан, тут приходив Андрій", - зізналася Злата.

У ролику показали фрагменти зустрічей співачки з трьома різними чоловіками-кожне побачення було по-своєму незвичайним і дивним. Так що Злата поки не визначилася з фаворитами. Тим більше, що попереду у неї нові побачення з іншими претендентами на її серце.

Нагадавши, Шоу" Холостячка " зі Златою Огневич покинули відразу два учасники: подробиці другого випуску.

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич заінтригувала першим побаченням на "Холостячку": "я навіть і подумати не могла".

Також Politeka писала, що Учасник " Холостячки "зміг захопити Огневич на першому ж побаченні, з'явилися фото:"я закохалася".