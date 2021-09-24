Героиня второго сезона «Холостячки», украинская певица Злата Огневич впечатлила образом для очередного эфира шоу

Как передает Politeka.net, недавно состоялась премьера долгожданного шоу «Холостячка». 35-летняя Огневич пришла на проект, чтобы найти свою любовь. Ведущий шоу Григорий Решетник накануне нового выпуска решил показать кадры закулисья шоу. На фото он позировал в гримерке со Златой, на которой красовалось невероятно красивое платье на бретельках.

«Уже завтра продолжение самого романтического проекта страны @holostyakstb. Я знаю, что вы очень ждете», - подписал фото Решетник.

В комментариях ему и Злате оставили массу приятных слов.

«Так быстро неделя прошла и уже новый выпуск», «Лучшие», «Очень ждем», «Жду нереально», «Лучший шоу проект! Безумно красиво снято, монтаж огонь», «Какая же Злата красивая», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Григорий Решетник является бессменным ведущим шоу «Холостяк». Именно поэтому он стал ведущим также женской версии проекта.

Напомним, что Огневич с африканскими косами удивила танцами в воде: «Будет что-то безумное».

Как сообщала Politeka, Злата Огневич рассказала о болезненной потере: "Плачу очень сильно".

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