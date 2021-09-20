Нічого собі!

Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич вразила шанувальників новим образом

Як передає Politeka.net, днями відбулася прем'єра довгоочікуваного шоу "Холостячка" зі Златою Огневич. Судячи з усього, артистка вирішила скористатися зростаючою популярністю і анонсувала вихід нового кліпу.

У відео-анонсі артистка постала в абсолютно невластивому для неї образі. Вона танцювала у воді серед ланцюгів, а на її голові красувалися африканські косички.

"Просто перший ти мені клинок встромив... Zlata Ognevich-Клинок. Скоро...", - підписала відео зірка.

У коментарях шанувальники прийшли в захват від анонса. Вони стали обговорювати майбутню прем'єру і хвалити Злату.

"Красуня", "Це просто бомба", "Вааааууу...це нова Злата. Чекаємо", "буде щось божевільне", "Вау, яка хороша і інтригуюча", "Злата, вражаючий промо відеоролик! Заінтригували вище даху! З цікавістю чекаємо виходу кліпу!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Огневич засвітила головного холостяка країни, добре готує:"вкрав мене".

Також Politeka повідомляла, що Огневич зачарувала наймолодшого з родини ведучого Решетника:"Малому подобається жінка".

Раніше Politeka розповідала, що Огневич вибрала двох фаворитів: як пройшов перший випуск і хто залишив проект.