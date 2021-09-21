Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич спробувала кілька нових образів на зйомці

Зараз Злата в центрі уваги після старту першого ефіру "Холостячки". Причому артистка нарешті може інтригувати головним питанням-чи знайшла вона любов? У Сторі дівчини стало з'являтися все більше інтригуючих кадрів.

Нещодавно зірка також опублікувала серію коротких відео-превью зі зйомки. Злата вирішила приміряти кілька образів і заодно показати себе досить кокетливою і впевненою в собі перед об'єктивом.

У білому костюмі Злата вразила ніжністю-тонка прозора блузка була розстебнута, шовкові білі штани ідеально поєднувалися з коротким топіком. А ось образ бізнес-леді в смарагдовому костюмі виглядав більш незабутнім.

Раніше ми писали, днями відбулася прем'єра довгоочікуваного шоу» Холостячка " зі Златою Огневич. Судячи з усього, артистка вирішила скористатися зростаючою популярністю і анонсувала вихід нового кліпу.

У відео-анонсі артистка постала в абсолютно невластивому для неї образі. Вона танцювала у воді серед ланцюгів, а на її голові красувалися африканські косички.

"Просто Перший ти мені клинок встромив... Zlata Ognevich-Клинок. Скоро ... " » - підписала відео зірка.

Нагадаємо, що Огневич засвітила головного холостяка країни, добре готує:"вкрав мене".

Також Politeka повідомляла, що Огневич зачарувала наймолодшого з родини ведучого Решетника:"Малому подобається жінка".

Раніше Politeka розповідала, що Огневич вибрала двох фаворитів: як пройшов перший випуск і хто залишив проект.