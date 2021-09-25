Украинская певица, героиня шоу "Холостячка-2", Злата Огневич, распрощалась с некоторыми участниками

Известная артистка решила принять участие в популярном проекте, чтобы найти свою любовь, сообщает Politeka.net. Победу получит единственный, поэтому в каждом выпуске должен кто-то выбыть.

Во втором выпуске ранее женатый участник Дмитрий Шевченко устроил артистке экстремальное свидание - оба прыгнули с парашютом. Мужчина получил розу, ведь звезда с детства мечтала прыгнуть с высоты.

На групповом свидании Злата танцевала поочереди с участниками с закрытыми глазами, а потом она должна была узнать партнера. В итоге певица отгадала Игоря Присяжнюка и Александра Борзенко.

Также звезда ходила на тройное свидание, где между мужчинами вспыхивала ревность. Дайвер Андрей фотографировал артистку под водой, бизнесмен Богдан фотографировал с цветами, а стоматолог Роман устроил фотосессию с Огневич в бассейне с розами. За это последний получил бутоньерку.

Также звезда дала последние шансы парням, которые меньше всего ей понравились в "слепом" танце - Васко Младенову, Александру Борзенко и Олегу Плахотнюку. Первый создал с певицей свой аромат духов, второй на время покинул проект из-за работы в полиции, а третий устроил свидание на крыше.

Все участники шоу записали обращение к "холостячке", в котором тренер Игорь Присяжнюк неожиданно заявил об уходе из проекта. Злата считает, что он приходил на шоу ради пиара.

В конце проекта бутоньерку получили все участники, кроме владельца IT-компаний Евгения Селютина. По словам артистки, ей показалось, что тот нерешительный мужчина, а таких она не любит.

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