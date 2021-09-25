Известная певица Злата Огневич рассказала о первых свиданиях с претендентами на ее сердце
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич которая стала главной героиней второго сезона "Холостячки", поделилась своими впечатлениями от первых свиданий с женихами. Видео с фрагментом нового выпуска опубликовали на странице проекта в Instagram.
По словам Златы, претенденты сильно ее впечатлили, но первое впечатление часто бывает обманчивым.
"Я в полной растерянности, потому что много классных харизматичных мужчин, по-настоящему достойных. Я не знаю, что мне делать и с кого мне выбирать. Вот только я себе подумала, что мне понравился Богдан, тут приходил Андрей", - призналась Злата.
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В ролике показали фрагменты встреч певицы с тремя разными мужчинами – каждое свидание было по-своему необычным и удивительным. Так что Злата пока не определилась с фаворитами. Тем более, что впереди у нее новые свидания с другими претендентами на ее сердце.
Напомним, Шоу "Холостячка" со Златой Огневич покинули сразу два участника: подробности второго выпуска.
Как сообщала Politeka, Злата Огневич заинтриговала первым свиданием на "Холостячке": "Я даже и подумать не могла".
Также Politeka писала, что Участник "Холостячки" смог захватить Огневич на первом же свидании, появились фото: "Я влюбилась".