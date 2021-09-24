Популярная украинская певица Злата Огневич призналась, что один из участников «Холостячке» устроил для нее лучшее свидание в ее жизни

Звезда откровенно рассказала о том, что чувствовала во время первого свидания на проекте, главной героиней которого она стала во втором сезоне. В этом выпуске Огневич отправилась прыгать с парашютом с одним из участников – Дмитрием Шевченко.

В новом посте на своей странице в Инстаграм певица рассказала, что это было лучшее свидание в ее жизни, пишет Politeka.net.

«Мечтала я о подобном? Да! И очень давно. Думала ли, что уже на первом свидании с мужчиной меня ожидает прыжок с парашютом? Конечно же нет!», - призналась Злата.

Она подчеркнула, что ощущения от прыжка с высоты 3000 метров оказались непередаваемыми.

«Я влюбилась в небо с первого прыжка и теперь…. ХОЧУ ЕЩЁ! Первую проверку на силу духа и выносливость я прошла», - рассказала певица.

В то же время она отметила, что перед тем как почувствовать эйфорию ей пришлось пережить сильнейший страх. Впрочем, это не испортило ее впечатлений от прыжка.

«Ничего не бойтесь, ЖИВИТЕ в кайф», - посоветовала своим поклонникам артистка.

Напомним, ведущий «Холостячки» Решетник засветил эффектный образ Огневич из нового выпуска.

Как сообщала Politeka, победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала.

Также Politeka писала, что Огневич разговорилась, кто ей понравился на первой вечеринке и кто победит в "Холостячке".