Українська співачка, героїня шоу "Холостячка-2", Злата Огневич, здивувала вбранням під час чергового ефіру
Під час нового ефіру артистка з'явилася на одному з побачень у простій тоненькій яскраво-салатовій сукні, що підкреслює її фігуру. Однак користувачі зовсім не оцінили в Instagram такий образ.
На думку шанувальників, артистку могли одягнути і краще, більш вишукано, щоб не псувати її образ. Також частина аудиторії засудила саму поведінку Злати, кажучи про те, що насправді новий сезон зовсім не такий, яким його хотіли побачити.
В цілому бурхлива реакція припала на одне побачення Огневич, в коментарях користувачі Instagram не стримувалися:
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"Що за стилісти у Злати? Вона хороша жінка, а одягнена постійно вкрай без смаку і недоречно. Дитяча рожева сукня з заколочками і кросівками - це кошмар; чому всі говорять що Злата нудна і не цікава, а по мені, наооборот, приємна особистість; Злата здивувала. Мені подобається, що вона відкрита до всіх, робить, що хоче, підпускає до себе багатьох і кайфує!; Сподіваюся, далі планки не впаде)); хто Злату наряджає ?? замініть костюмера".
Злата Огневич є популярною українською співачкою і бронзовою призеркою Євробачення. У новому сезоні" Холостячки " Злата стала головною героїнею. Артистка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото Огневич з'явилася в рожевій сукні. Артистка посміхалася, вражаючи видом на знімку.
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