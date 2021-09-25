Григорий Решетник, бессменный ведущий проектов "Холостяк" и "Холостячка", решил разогреть народ перед очередным выпуском, но что-то пошло не так

Второй сезон "Холостячки" со Златой Огневич стартовал 17 сентября. В первом выпуске 35-летняя певица познакомилась с 25 мужчинами, но оставила по итогу только 16. В своем новом посте в Инстаграм Решетник показал свежие фото с двумя из них, предлагая украинцам выбрать и написать в комментариях, кто больше подходит Огневич, передает Politeka.net.

"Надеюсь, вы готовы к первому голосованию в этом сезоне!? Рома-стоматолог или рома-психолог? 🤔 Выбери своего Рому и объясни почему? :)", - спросил Решетник.

Все мужчины на фото были в классических костюмах, но Григорию удалось выделиться на фоне кавалеров Златы. Он был в белом пиджаке и с галстуком-бабочкой, а также черных брюках и туфлях без носков. Последняя деталь рассмешила публику.

"Купите Григорию носки😂😂", - написала одна из пользовательниц.

"Я все равно их продам😂", - пошутил в ответ Решетник.

Другие же стали комментировать женихов Огневич

"Мои два фаворита😍"

"Рома-психолог победит. А самое интересное, он очень похож на Эллерта"

"Если выбирать Рома или Рома, выберу Гришу"

"100% Рома-стоматолог! Очень приятный, интеллигентный и харизматичный молодой человек! Просто идеальный!"

Напомним, что ведущий «Холостячки» Решетник засветил эффектный образ Огневич из нового выпуска: «Безумно красиво…»

Как сообщала Politeka, Решетник ненароком "рассекретил" избранника "холостячки" Огневич, показательное видео: "Все только начинается"

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