Известный телеведущий "Україна має талант" Григорий Решетник пустился в пляс на сцене талант шоу
Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является звездой телеканала "СТБ". Он ведет проекты "Холостяк" и "Україна має талант".
Уже совсем скоро состоится премьера нового сезона талант шоу. Авторы проекта подогревают интерес зрителей и показывают интересные фрагменты. Так, на официальной странице "Україна має талант" появился забавный ролик. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
Ведущий шоу Григорий Решетник начал танцевать просто на сцене, когда участницы исполняли песню «Ой, мамо, люблю Гриця». Не выдержал и Сергей Притула, который входит в жюри проекта. Он поднялся и также стал пританцовывать.
50-летняя Орбакайте в черном кружеве поразила новой внешностью: "Неожиданно видеть вас брюнеткой"
Похолодание и снег обрушатся на Украину: синоптик назвала переломную дату
Дженнифер Лопес в бесстыдном платье и ботфортах "разложилась" на бильярдном столе: кадры
Дочь Анджелины Джоли Захара ошеломила видом в супермаркете: «Что на ней надето?»
Снег и заморозки обрушатся на Украину, синоптики озвучили неутешительный прогноз: когда ждать похолодания
В комментариях пользователи Сети отметили, что с нетерпением ждут старта нового сезона.
Ранее сообщалось, Решетник ненароком "рассекретил" избранника "Холостячки" Огневич, показательное видео: "Все только начинается"
Также, Решетник показал, что творилось за кадром "Холостячки" со Златой Огневич: "Больше всего переживают..."
Politeka рассказывала, ведущий "Україна має талант" Решетник признался, какой тяжелый путь преодолел: "Вновь находил в себе силы"