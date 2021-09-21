Вот это да!

Известный телеведущий "Україна має талант" Григорий Решетник пустился в пляс на сцене талант шоу

Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является звездой телеканала "СТБ". Он ведет проекты "Холостяк" и "Україна має талант".

Уже совсем скоро состоится премьера нового сезона талант шоу. Авторы проекта подогревают интерес зрителей и показывают интересные фрагменты. Так, на официальной странице "Україна має талант" появился забавный ролик. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Ведущий шоу Григорий Решетник начал танцевать просто на сцене, когда участницы исполняли песню «Ой, мамо, люблю Гриця». Не выдержал и Сергей Притула, который входит в жюри проекта. Он поднялся и также стал пританцовывать.

В комментариях пользователи Сети отметили, что с нетерпением ждут старта нового сезона.

Ранее сообщалось, Решетник ненароком "рассекретил" избранника "Холостячки" Огневич, показательное видео: "Все только начинается"

Также, Решетник показал, что творилось за кадром "Холостячки" со Златой Огневич: "Больше всего переживают..."

Politeka рассказывала, ведущий "Україна має талант" Решетник признался, какой тяжелый путь преодолел: "Вновь находил в себе силы"