Звезда телеканала "СТБ" и известный телеведущий проекта "Україна має талант" Григорий Решетник рассказал, как пришел к успеху

Григорий Решетник является известным телеведущим на телеканале СТБ. Он прославился благодаря своей работе во многих проектах, но среди них самыми популярными являются: "Холостяк", "Холостячка" и "Україна має талант".

На этот раз телеведущий поделился новой публикацией на своей странице в Инстаграм. Он показал себя с людьми, которыми гордится и рассказал, как сам достиг успеха.

"В сентябре далекого 2002-го года я из Николаева только перебрался в столицу, чтобы воплотить свою заветную мечту - стать телеведущим и вести популярные проекты страны.

Эти 19 лет были далеко не сладкими, а порой и очень сложными, в первую очередь - морально. Очень часто после проигранных важных кастингов опускались руки, хотелось все бросить и вернуться в родительский дома, где тебя приласкают и успокоят. Но вера родителей, хоть и на расстоянии, и вера преподавателей в мой талант и возможности, не давали этого сделать.

Поэтому я вновь и вновь находил в себе силы подниматься и шагать дальше ради мечты. Сегодня я знаю, что путь к признанию, победам и достижениям не может быть легким и только победным. Он - разный. Об этом нам рассказывают не только биографии классиков, которых учит школа.

Вокруг так много современников, ежедневно вдохновляют собственным талантом и работоспособностью, которые прославляют нашу страну на международных сценах, стадионах, общественных аренах...Я хочу поддержать крутую инициативу Сергея Притулы и выделить современников, талантом которых восхищаюсь и горжусь лично.

Жан Беленюк, Ольга Харлан, Руслана, вы такие разные, но каждый из вас для меня - лучший в своей сфере. Вы - пример того, как важно ежедневно верить в свой успех, подниматься чаще, чем падать. И, конечно, мечтать. Ваши невероятные истории, доказывают, что возможно все. Рад, что имею честь знать вас лично

А кем из современников гордитесь Вы?", спросил Григорий Решетник.

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