Украинская певица, героиня шоу "Холостячка-2", Злата Огневич, удивила нарядом во время очередного эфира
Во время нового эфира артистка появилась на одном из свиданий в простом тоненьком ярко-салатовом платье, подчеркивающим ее фигуру. Однако пользователи совсем не оценили в Инстаграм такой образ.
По мнению поклонников, артистку могли приодеть и лучше, более изысканно, чтобы не портить ее образ. Также часть аудитории осудила само поведение Златы, говоря о том, что на самом деле новый сезон совсем не такой, каким его хотели увидеть.
В целом бурная реакция пришлась на одно свидание Огневич, в комментариях пользователи Инстаграм не сдерживались:
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«Что за стилисты у Златы? Она хорошая женщина, а одета постоянно крайне безвкусно и неумисно. Детская розовое платье с заколочками и кроссовками - это кошмар; Почему все говорят что Злата скучная и НЕ интересная, а по мне, наооборот, приятная личность; Злата удивила. Мне нравится, что она открыта ко всем, делает, что хочет, подпускает к себе многих и кайфует!; Надеюсь, дальше планки не упадёт)); Кто Злату наряжает ?? замените костюмера».
Злата Огневич является популярной украинской певицей и бронзовой призеркой Евровидения. В новом сезоне "Холостячки" Злата стала главной героиней. Артистка также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом фото Огневич появилась в розовом платье. Артистка улыбалась, впечатляя видом на снимке.
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