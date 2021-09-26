Претендент на серце "Холостячки-2" бізнесмен Олег Плахотнюк вирішив звернутися до Злати Огневич і нарвався на нещадну критику в мережі

Відеозвернення оприлюднено на офіційній сторінці телеканалу СТБ в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

"Добре, що у мене з'явилася така можливість звернутися до тебе без сторонніх людей і навіть без твоєї присутності, тому що при тобі, я б був трохи скутий», - говорить учасник «Холостячки-2».

Олег каже, що Злата - дуже серйозна дівчина, націлена на результат.

"Ти дівчина, яка любить життя, хоче сім'ю, дітей. Ти дуже красива, приголомшлива дівчина і я з нетерпінням чекаю нашої наступної зустрічі", - звернувся чоловік.

Користувачі мережі розкритикували поведінку Плахотнюка на проекті.

"Побачення на даху було непоганим, але він же себе ламав, показував таким, яким він не є. Це неправильно. В даному випадку, у людей різні темпераменти і погляди на життя",

"Злата для нього важкувата",

"Відразу видно, що він просто старший . І спілкування і поведінка так само старше. Ну він прикольний",

"Жах, ну він такий Бабій, навіщо таких брати на проект?",

"Ну точно папік, йому треба якусь студенточку, а не Злату", - висловилися в мережі.

Нагадаємо, що Злата Огневич заінтригувала першим побаченням на "Холостячці"

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