Претендент на серце "Холостячки-2" бізнесмен Олег Плахотнюк вирішив звернутися до Злати Огневич і нарвався на нещадну критику в мережі
Відеозвернення оприлюднено на офіційній сторінці телеканалу СТБ в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)
"Добре, що у мене з'явилася така можливість звернутися до тебе без сторонніх людей і навіть без твоєї присутності, тому що при тобі, я б був трохи скутий», - говорить учасник «Холостячки-2».
Олег каже, що Злата - дуже серйозна дівчина, націлена на результат.
Дочка Пугачової і Галкіна захопила розумом не по роках, показове відео: "Не кожному дано..."
Дмитро Дікусар звернувся до українців з важливими словами: "Третій ефір був для мене останнім..."
Мартиновська розповіла про свій «роман» з суддею "Майстер Шеф" і показала фото: "Завжди перемагає він"
Лопес в маленькому купальнику показала, чим привернути увагу на пляжі: кадри
Сніг і заморозки обрушаться на Україну, синоптики озвучили невтішний прогноз: коли чекати похолодання
"Ти дівчина, яка любить життя, хоче сім'ю, дітей. Ти дуже красива, приголомшлива дівчина і я з нетерпінням чекаю нашої наступної зустрічі", - звернувся чоловік.
Користувачі мережі розкритикували поведінку Плахотнюка на проекті.
"Побачення на даху було непоганим, але він же себе ламав, показував таким, яким він не є. Це неправильно. В даному випадку, у людей різні темпераменти і погляди на життя",
"Злата для нього важкувата",
"Відразу видно, що він просто старший . І спілкування і поведінка так само старше. Ну він прикольний",
"Жах, ну він такий Бабій, навіщо таких брати на проект?",
"Ну точно папік, йому треба якусь студенточку, а не Злату", - висловилися в мережі.
Нагадаємо, що Злата Огневич заінтригувала першим побаченням на "Холостячці"
Як повідомляла Politeka, переможця Холостячки зі Златою Огневич "розгадали" задовго до фіналу
Також Politeka писала, що Злата Огневич переживає нову хворобливу втрату