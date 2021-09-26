Претендент на сердце «Холостячки-2» бизнесмен Олег Плахотнюк решил обратиться к Злате Огневич и нарвался на беспощадную критику в сети

Видеообращение обнародовано на официальной странице телеканала СТБ в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

«Хорошо, что у меня появилась такая возможность обратиться к тебе без посторонних людей и даже без твоего присутствия, потому что при тебе, я бы быПл немного скован», - говорит участник «Холостячки-2».

Олег говорит, что Злата - очень серьезная девушка, нацеленная на результат.

«Ты девушка, которая любит жизнь, хочет семью, детей. Ты очень красивая, потрясающая девушка и я с нетерпением жду нашей следующей встречи», - обратился мужчина.

Пользователи сети раскритиковали поведение Плахотнюка на проекте.

"Свидание на крыше было неплохим, но он же себя ломал, показывал таким, каким он не является. Это неправильно. В данном случае, у людей разные темпераменты и взгляды на жизнь",

"Злата для него сложновата",

"Сразу видно, что он просто старше . И общение и поведение так же старше. Ну он прикольный",

"Ужас, ну он такой бабник, зачем таких брать на проект?",

"Ну точно папик, ему надо какую-то студенточку, а не Злату", - высказались в сети.

Напомним, что Злата Огневич заинтриговала первым свиданием на "Холостячке"

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