Судья "Україна має талант" Ксения Мишина показала новый образ

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина является популярной украинской актрисой. Красотка в 2019 году победила в "Танцях з зірками", а в 2020 году решила стать первой "Холостячкой" Украины. Теперь девушку пригласили судить на шоу "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой и Евгением Котом. Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится всем интересным.

В сторис красотка решила показать, на какие перемены решила пойти. Как можно понять, Ксения решила сделать челку.

"Так, начинается мой сьемочный день, цепляют мою челочку, сейчас все будет красиво, пока не обращайте внимание", - сказала Мишина.

Через некоторое время Ксения решила записать еще один сторис. Как оказалось, красотку стали сильно критиковать в личке из-за новой прически.

"Слушайте, друзья. Я столько сообщений получаю. Потому что: "Ксения, зачем вы сделали эту челку, она вам не идет, вам гораздо лучше без". Это для кино, в жизни я никогда не сделаю себе челку", - рассказала Мишина.

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