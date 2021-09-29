Известная актриса Ксения Мишина рассказала, почему решила скрывать свое расставание с Эллертом

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина, которая была героиней первого сезона шоу "Холостячка", призналась, почему скрывает ссору с Александром Эллертом. Об этом пишет издание Факты.

По слова Ксении, ее не смущает, что люди интересуются ею, но она хотела бы транслировать своим зрителям и поклонникам что-то хорошее. А вот делится проблемами, как считает актриса, плохая идея. "Сейчас такая эпоха, что ты можешь быть ближе к людям. Для меня это больше об общении со зрителем", - говорит Мишина.

В то же время она отмечает, что старается делится с поклонниками чем-то хорошим и позитивным, а сложности оставлять за кадром. "Мне не хочется рассказывать о каких-то проблемах, сложностях. Я не вижу смысла говорить о каких-то сложных вещах", - подытожила Ксения.

Похоже, следуя этому принципу, актриса решила не рассказывать поклонникам о проблемах в личной жизни. Как известно, недавно Ксения Мишина рассталась со своим возлюбленным Александром Эллертом, который был ее избранником на "Холостячке". Пара скрывает подробности разрыва, не комментируя вообще ничего. При этом поклонники уверенны, что они не рассталась, а продолжают быть вместе и "разрыв" – всего лишь пиар-ход.

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